"Даллас" расторг контракт с главным тренером Киддом

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Даллас Маверикс" расторг контракт с главным тренером американцем Джейсоном Киддом, сообщается на сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Отмечается, что сотрудничество было завершено по взаимной договоренности сторон. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 "Даллас" занял 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф НБА.
"Оценивая будущее нашей баскетбольной программы, мы считаем, что сейчас самое подходящее время для нового направления развития нашей команды. Мы возлагаем большие надежды на эту франшизу и несем ответственность за создание баскетбольной организации, способной постоянно бороться за чемпионство. Мы проведем тщательный и дисциплинированный поиск нашего следующего главного тренера и продолжим оценивать весь наш персонал, отвечающий за баскетбольные операции, чтобы гарантировать, что мы будем соревноваться на том уровне, которого ожидают и заслуживают наши болельщики", - приводятся слова президента "Далласа" Масаи Уджири.
Американский специалист возглавил "Маверикс" в 2021 году. За это время команда дважды выходила в плей-офф НБА, где добиралась до финала конференции и финала НБА.
Кидду 53 года. В качестве баскетболиста он стал двукратным олимпийским чемпионом со сборной США (2000, 2008) и чемпионом НБА (2010/11) в составе "Далласа". В 2018 году американец был введен в Зал славы баскетбола.
