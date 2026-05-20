Дипломаты и политики КНР принимают участие в чаепитии Путина и Си Цзиньпина

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китайские дипломаты и политики, среди которых министр иностранных дел КНР Ван И и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, принимают участие в беседе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в формате чаепития, передает корреспондент РИА Новости.
С китайской стороны во встрече лидеров России и Китая в Пекине в формате чаепития, в частности, принимают участие министр иностранных дел КНР Ван И, член Постоянного комитета Политбюро, первый секретарь Секретариата ЦК КПК Цай Ци, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
С российской стороны в чаепитии участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.
Российский лидер 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча на высшем уровне состоялась в среду, переговоры проходили в Доме народных собраний в Пекине и продлились в общей сложности более двух часов.
