Булатов будет главным тренером "Крыльев Советов" в следующем сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер Сергей Булатов продолжит работу в футбольном клубе «Крылья Советов» в следующем сезоне.

Максим Симонов избран на пост председателя совета директоров клуба «Крылья Советов».

«Крылья Советов» завершили чемпионат России на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в элитном дивизионе российского футбола.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный тренер Сергей Булатов и его штаб продолжат работу в футбольном клубе "Крылья Советов" в следующем сезоне, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в "Макс".

Булатов был назначен на пост главного тренера " Крыльев Советов " 28 апреля. С 1 апреля он исполнял обязанности главного тренера после отставки Магомеда Алиева.

« "Сезон сложился для "Крыльев" очень непросто. На заключительном отрезке чемпионата наша команда показала настоящий характер и яркую игру, которая порадовала болельщиков и позволила одержать победы над лидерами РПЛ. Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером "Крыльев". Ему будет предложен новый контракт", - написал Федорищев.

В среду, 20 мая, также состоялось собрание акционеров "Крыльев Советов", на котором прошло избрание Максима Симонова на пост председателя совета директоров клуба. Он сменил в должности Дмитрия Яковлева. Симонов ранее был директором клуба "Сызрань-2023", а с 2020 года возглавляет Федерацию футбола Самарской области.

В качестве футболиста Булатов выступал за самарскую команду в 1997-1998 годах, провел 29 матчей и забил 10 мячей. С 2020 по 2025 год специалист занимал должность старшего тренера, после чего стал куратором развития молодежного направления.