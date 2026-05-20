Булатов будет главным тренером "Крыльев Советов" в следующем сезоне
13:31 20.05.2026 (обновлено: 13:33 20.05.2026)
Булатов будет главным тренером "Крыльев Советов" в следующем сезоне

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкСергей Булатов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер Сергей Булатов продолжит работу в футбольном клубе «Крылья Советов» в следующем сезоне.
  • Максим Симонов избран на пост председателя совета директоров клуба «Крылья Советов».
  • «Крылья Советов» завершили чемпионат России на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в элитном дивизионе российского футбола.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный тренер Сергей Булатов и его штаб продолжат работу в футбольном клубе "Крылья Советов" в следующем сезоне, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в "Макс".
Булатов был назначен на пост главного тренера "Крыльев Советов" 28 апреля. С 1 апреля он исполнял обязанности главного тренера после отставки Магомеда Алиева.
«
"Сезон сложился для "Крыльев" очень непросто. На заключительном отрезке чемпионата наша команда показала настоящий характер и яркую игру, которая порадовала болельщиков и позволила одержать победы над лидерами РПЛ. Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером "Крыльев". Ему будет предложен новый контракт", - написал Федорищев.
В среду, 20 мая, также состоялось собрание акционеров "Крыльев Советов", на котором прошло избрание Максима Симонова на пост председателя совета директоров клуба. Он сменил в должности Дмитрия Яковлева. Симонов ранее был директором клуба "Сызрань-2023", а с 2020 года возглавляет Федерацию футбола Самарской области.
В качестве футболиста Булатов выступал за самарскую команду в 1997-1998 годах, провел 29 матчей и забил 10 мячей. С 2020 по 2025 год специалист занимал должность старшего тренера, после чего стал куратором развития молодежного направления.
"Крылья Советов" завершили чемпионат России на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в элитном дивизионе российского футбола. В последнем туре чемпионата самарский клуб на своем поле разгромил тольяттинский "Акрон" со счетом 4:1.
