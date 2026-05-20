Брылин займет новую должность в "Нью-Джерси"

Брылину 52 года, в 2022 году он был назначен помощником главного тренера "Нью-Джерси". До этого специалист работал ассистентом тренера в фарм-клубах "Ютика Кометс", "Бингемтон Дэвилз" и "Олбани Дэвилз". Во время карьеры игрока Брылин выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003) с "Нью-Джерси". В январе 2024 года россиянин был включен в Зал славы команды.