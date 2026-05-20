Брылин займет новую должность в "Нью-Джерси"
10:40 20.05.2026
Брылин займет новую должность в "Нью-Джерси"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин займет новую должность в "Нью-Джерси"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский специалист Сергей Брылин займет новую должность в «Нью-Джерси Девилз».
  • Клуб «Нью-Джерси Девилз» объявил об освобождении от обязанностей главного тренера вратарей Дэйва Рогальски.
  • Брылин ранее занимал должность помощника тренера и выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003) с «Нью-Джерси» во время карьеры игрока.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российский специалист Сергей Брылин займет новую должность в "Нью-Джерси Девилз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее россиянин занимал должность помощника тренера. Новый пост Брылина не уточняется.
Клуб также объявил об освобождении от обязанностей главного тренера вратарей Дэйва Рогальски. Отмечается, что поиск на освободившиеся должности начался.
Брылину 52 года, в 2022 году он был назначен помощником главного тренера "Нью-Джерси". До этого специалист работал ассистентом тренера в фарм-клубах "Ютика Кометс", "Бингемтон Дэвилз" и "Олбани Дэвилз". Во время карьеры игрока Брылин выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003) с "Нью-Джерси". В январе 2024 года россиянин был включен в Зал славы команды.
