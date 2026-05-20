МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российский специалист Сергей Брылин займет новую должность в "Нью-Джерси Девилз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее россиянин занимал должность помощника тренера. Новый пост Брылина не уточняется.
Клуб также объявил об освобождении от обязанностей главного тренера вратарей Дэйва Рогальски. Отмечается, что поиск на освободившиеся должности начался.
Брылину 52 года, в 2022 году он был назначен помощником главного тренера "Нью-Джерси". До этого специалист работал ассистентом тренера в фарм-клубах "Ютика Кометс", "Бингемтон Дэвилз" и "Олбани Дэвилз". Во время карьеры игрока Брылин выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003) с "Нью-Джерси". В январе 2024 года россиянин был включен в Зал славы команды.