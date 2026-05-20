14:14 20.05.2026
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 55 выездов с начала года

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиМобильный комплекс НИКИ детства
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 55 выездов в Подмосковье и осмотрел почти 3,5 тысячи детей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи осматривают детей в разных районах Подмосковья, в том числе отдаленных.
Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что состав бригады определяется с учетом потребностей конкретного населенного пункта. В ходе таких выездов специалисты института проводят осмотры и консультации несовершеннолетних пациентов с тяжелыми патологиями.
"При наличии показаний дети направляются на углубленную диагностику в стационар института. С начала текущего года было проведено 55 таких выездов. Осмотрено почти 3,5 тысячи детей, из которых 117 направлены на госпитализацию", — приводит пресс-служба слова Одинаевой.
В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог, невролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Сам передвижной комплекс оснащен современной медицинской техникой, включающей клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.
 
