Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 55 выездов с начала года

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 55 выездов в Подмосковье и осмотрел почти 3,5 тысячи детей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи осматривают детей в разных районах Подмосковья, в том числе отдаленных.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что состав бригады определяется с учетом потребностей конкретного населенного пункта. В ходе таких выездов специалисты института проводят осмотры и консультации несовершеннолетних пациентов с тяжелыми патологиями.

"При наличии показаний дети направляются на углубленную диагностику в стационар института. С начала текущего года было проведено 55 таких выездов. Осмотрено почти 3,5 тысячи детей, из которых 117 направлены на госпитализацию", — приводит пресс-служба слова Одинаевой.