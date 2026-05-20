В Ставрополе на детский сад упал беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ставрополе на территорию детского сада упал неразорвавшийся украинский беспилотник.
- БПЛА зацепился за верхушки деревьев, его корпус разломился, и фрагменты упали на кладбище и территорию детского сада.
- Детей и педагогов перевели в безопасное место, им ничего не угрожает, боевую часть обезвредили.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Ставрополе неразорвавшийся украинский беспилотник упал на территорию детского сада, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Экстренные службы работают на месте падения невзорвавшегося вражеского дрона в Октябрьском районе", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, аппарат зацепился за верхушки деревьев, после чего его корпус разломился на несколько частей. Боевая часть упала на Успенское кладбище, остальное — на территорию детсада.
Детей и педагогов перевели в безопасное место, им ничего не угрожает, подчеркнул Владимиров.
На месте работают оперативные службы. Боевую часть уже обезвредили, сейчас устраняют последствия инцидента.
По данным Минобороны, за минувшую ночь системы ПВО сбили над территорией России 273 украинских дрона, а с семи до девяти утра — еще 61.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
