Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области за ночь уничтожили 20 беспилотников - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 20.05.2026
В Воронежской области за ночь уничтожили 20 беспилотников

В Воронежской области за ночь уничтожили 20 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за ночь уничтожили 20 вражеских БПЛА над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области.
  • В результате падения обломков в одном из районов повреждены стена, потолок и коммуникации частного дома.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 20 вражеских БПЛА над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в результате падения обломков в одном из районов повреждены стена, потолок и коммуникации частного дома.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
ПВО сбила БПЛА, летевший на Москву
07:50
 
БезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала