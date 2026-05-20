В Воронежской области за ночь уничтожили 20 беспилотников

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 20 вражеских БПЛА над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

Губернатор отметил, что в результате падения обломков в одном из районов повреждены стена, потолок и коммуникации частного дома.