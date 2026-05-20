В Воронежской области за ночь уничтожили 20 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь уничтожили 20 вражеских БПЛА над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области.
- В результате падения обломков в одном из районов повреждены стена, потолок и коммуникации частного дома.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 20 вражеских БПЛА над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в результате падения обломков в одном из районов повреждены стена, потолок и коммуникации частного дома.