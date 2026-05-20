Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты FPV-дронов российской группировки войск «Север» за сутки уничтожили 16 пикапов ВСУ в Сумской области.
- Некоторые из уничтоженных пикавов были тщательно замаскированы, другие замечены в движении.
- По словам военнослужащего, уничтожение пикапов не оставляет подразделениям ВСУ шансов организовать полноценную оборону, что позволяет российским войскам продвигаться вперед.
КУРСК, 20 мая – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Север" за сутки выявили и уничтожили 16 замаскированных, а также замеченных в движении пикапов ВСУ, сообщил РИА Новости командир батальона БПЛА с позывным "Велес".
"Специалисты БпС (беспилотных систем - ред.) активно выявляют места скопления противника и в дальнейшем уничтожают технику и живую силу украинских формирований. Операторы разведывательных БПЛА выявили за сутки 16 пикапов противника, некоторые из них были тщательно замаскированы, другие были замечены в движении", – сообщил он.
По словам военнослужащего, разведывательная информация была передана на командный пункт и цели были немедленно поражены.
"Таким образом, за сутки наши расчеты БПЛА в Сумской области уничтожили 16 пикапов ВСУ", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления противника.
"Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боевого соприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону", – отметил он.
