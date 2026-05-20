Онищенко рассказал, что может стать "болезнью X"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Болезнью X", которая будет способна вызвать пандемию, с высокой вероятностью станет инфекция, передающаяся к человеку от животных, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Новость... о том, что следующую пандемию вызовет болезнь, передающаяся от животных к человеку, так же очевидна, как то, что солнце встает на востоке. Например, коронавирусная инфекция перешла к нам от животных, хантавирус - от грызунов, Эбола, которую ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией международного характера, тоже перешла от животных", - сказал Онищенко, комментируя возможную "болезнь X".
Академик добавил, что заявление ВОЗ о том, что вскоре мир столкнется с новой пандемией, не вызывает удивления.
Ранее в отчете Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного Банка сообщалось о том, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и наносят все больший ущерб.