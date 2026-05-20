Онищенко рассказал, что может стать "болезнью X"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Болезнью X", которая будет способна вызвать пандемию, с высокой вероятностью станет инфекция, передающаяся к человеку от животных, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Академик добавил, что заявление ВОЗ о том, что вскоре мир столкнется с новой пандемией, не вызывает удивления.