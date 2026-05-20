В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", - написал он в Telegram-канале.