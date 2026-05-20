В Новгородской области уничтожили еще четыре беспилотника
15:03 20.05.2026
В Новгородской области уничтожили еще четыре беспилотника

Дронов: ПВО уничтожили еще четыре БПЛА над Новгородской областью

Вид на площадь и здание Новгородской областной администрации в Великом Новгороде. Архивное фото
  • ПВО уничтожила четыре беспилотника над территорией Новгородской области днем в среду.
  • Ранее было уничтожено семь украинских беспилотников ночью и была отражена атака БПЛА утром.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. ПВО днем в среду уничтожили еще четыре БПЛА над территорией Новгородской области, сообщил глава региона Александр Дронов.
Ранее он сообщал, что семь украинских беспилотников уничтожены ночью над Новгородской областью, а утром была отражена еще одна атака БПЛА.
"Сегодня днем уничтожены еще четыре БПЛА", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила о режиме беспилотной опасности в районе 19 часов вечера понедельника. С тех пор режим сохраняется.
