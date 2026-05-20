Вид на площадь и здание Новгородской областной администрации в Великом Новгороде. Архивное фото

В Новгородской области уничтожили еще четыре беспилотника

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. ПВО днем в среду уничтожили еще четыре БПЛА над территорией Новгородской области, сообщил глава региона Александр Дронов.

Ранее он сообщал, что семь украинских беспилотников уничтожены ночью над Новгородской областью , а утром была отражена еще одна атака БПЛА.

"Сегодня днем уничтожены еще четыре БПЛА", - написал он в своем канале на платформе " Макс ".

Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, следует сообщить о находке по номеру 112.