В Новгородской области уничтожили еще четыре беспилотника

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. ПВО днем в среду уничтожили еще четыре БПЛА над территорией Новгородской области, сообщил глава региона Александр Дронов.
Ранее он сообщал, что семь украинских беспилотников уничтожены ночью над Новгородской областью, а утром была отражена еще одна атака БПЛА.
"Сегодня днем уничтожены еще четыре БПЛА", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила о режиме беспилотной опасности в районе 19 часов вечера понедельника. С тех пор режим сохраняется.