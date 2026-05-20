Дубль Беншимола помог "Акрону" обыграть "Ротор" в матче за место в РПЛ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дублем отметился Жилсон Беншимол (45+1, 51).
Ответный матч пройдет в Самаре 23 мая.