Рейтинг@Mail.ru
Дубль Беншимола помог "Акрону" обыграть "Ротор" в матче за место в РПЛ - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:31 20.05.2026
Дубль Беншимола помог "Акрону" обыграть "Ротор" в матче за место в РПЛ

Дубль Беншимола помог "Акрону" обыграть "Ротор" в первом матче за место в РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Акрон" (Тольятти)
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» на выезде обыграл волгоградский «Ротор» в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге.
  • Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Акрона», дубль забил Жилсон Беншимол.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дублем отметился Жилсон Беншимол (45+1, 51).
Ответный матч пройдет в Самаре 23 мая.
Футбол. РПЛ. Матч Спартак - Динамо Мх - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Урал" в первом переходном матче РПЛ
Вчера, 19:35
 
ФутболСпортЖилсон БеншимолАкрон (Тольятти)РоторРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала