Двух украинских баскетболистов пожизненно дисквалифицировали за ставки

- Украинские баскетболисты Александр Кольченко и Сергей Приймак пожизненно дисквалифицированы комиссией FIBA.
- Они признаны виновными в манипулировании результатами матчей, ставках на баскетбольные соревнования и нарушении долга сообщать о фактах коррупции в матчах филиппинского клуба «Наик Эйсес» и «Эдройт» из Сингапура.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дисциплинарная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) приняла решение пожизненно дисквалифицировать украинских баскетболистов Александра Кольченко и Сергея Приймака, сообщается на сайте организации.
Игроки пожизненно отстранены от всей связанной с баскетболом деятельности. Они признан виновными в манипулировании результатами матчей, ставках на баскетбольные соревнования и нарушении долга сообщать об известных фактах коррупции.
Как отмечает Федерация баскетбола Украины, была установлена их причастность к манипуляциям в матчах филиппинского клуба "Наик Эйсес" и "Эдройт" из Сингапура в течение 2024 и 2025 годов, включая игры азиатской Лиги чемпионов.