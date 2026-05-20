22:47 20.05.2026
Двух украинских баскетболистов пожизненно дисквалифицировали за ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские баскетболисты Александр Кольченко и Сергей Приймак пожизненно дисквалифицированы комиссией FIBA.
  • Они признаны виновными в манипулировании результатами матчей, ставках на баскетбольные соревнования и нарушении долга сообщать о фактах коррупции в матчах филиппинского клуба «Наик Эйсес» и «Эдройт» из Сингапура.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дисциплинарная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) приняла решение пожизненно дисквалифицировать украинских баскетболистов Александра Кольченко и Сергея Приймака, сообщается на сайте организации.
Игроки пожизненно отстранены от всей связанной с баскетболом деятельности. Они признан виновными в манипулировании результатами матчей, ставках на баскетбольные соревнования и нарушении долга сообщать об известных фактах коррупции.
Как отмечает Федерация баскетбола Украины, была установлена их причастность к манипуляциям в матчах филиппинского клуба "Наик Эйсес" и "Эдройт" из Сингапура в течение 2024 и 2025 годов, включая игры азиатской Лиги чемпионов.
