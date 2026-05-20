Россия и КНР призвали преодолеть барьеры при уважении суверенитета стран

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают к устранению трансграничных барьеров при уважении суверенитета всех стран, следует из принятой лидерами РФ и КНР совместной декларации.
"Важно преодолевать разделенность мира и содействовать устранению трансграничных барьеров в различных сферах, при этом уважая суверенитет, территориальную целостность и самобытность всех суверенных государств", - говорится в тексте документа.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.