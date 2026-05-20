Армения предприняла ряд недружественных шагов, заявил Шойгу
17:46 20.05.2026
Армения предприняла ряд недружественных шагов, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече по безопасности. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд шагов, не отвечающих духу сотрудничества с Россией.
  • Весной 2025 года на законодательном уровне был утвержден курс на вступление Армении в Евросоюз, и страна активно работает над унификацией стандартов и синхронизацией таможенно-торговых режимов с ЕС, что может противоречить обязательствам в рамках ЕАЭС.
  • Армения в 2025–2026 годах углубила взаимодействие в сфере безопасности со стратегическими партнерами, среди которых есть недружественные России государства.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Власти Армении в последнее время предприняли ряд шагов, не отвечающих духу сотрудничества с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Основной темой нашего сегодняшнего совещания будут отношения с Республикой Армения. Ни для кого не секрет, что руководство этой страны в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией", - сказал Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза РФ.
Он напомнил, что еще весной 2025 года на законодательном уровне был утвержден курс на вступление Армении в Евросоюз. Кроме того, на международных площадках Армения регулярно присоединяется к позиции ЕС, отметил секретарь Совбеза РФ.
"В рамках сближения с Евросоюзом ведется активная работа по унификации стандартов, регламентов, а также по синхронизации таможенно-торговых режимов, что может не соответствовать обязательствам Армении в рамках ЕАЭС", - добавил Шойгу.
Он подчеркнул, что стратегическими партнерами Армении в 2025-2026 годах стали ряд недружественных России государств. Соглашения с ними подразумевают и углубление взаимодействия в сфере безопасности.
"В последние годы руководством Армении был предпринят ряд действий однозначно недружественного характера. Именно так расцениваем присоединение к статусу Международного уголовного суда, выдачу российских граждан третьим странам", - отметил Шойгу.
