Стало известно, где "Ахмат" проведет летние сборы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" проведет два из трех этапов подготовительных летних сборов в Сербии, сообщается в Telegram-канале команды.
Команда под руководством Станислава Черчесова начнет первый этап сборов 9 июня в Новогорске, который продлится до 20 июня. После нескольких выходных дней грозненцы продолжат подготовку в Сербии. Там состоятся два сбора в период с 25 июня по 18 июля.
Отмечается, что команда планирует сыграть семь контрольных матчей. Соперники и даты встреч станут известны позднее.
"Ахмат" завершил чемпионат России сезона-2025/26 на девятом месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.