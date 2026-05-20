Стало известно, где "Ахмат" проведет летние сборы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" проведет два из трех этапов подготовительных летних сборов в Сербии, сообщается в Telegram-канале команды.

Команда под руководством Станислава Черчесова начнет первый этап сборов 9 июня в Новогорске, который продлится до 20 июня. После нескольких выходных дней грозненцы продолжат подготовку в Сербии. Там состоятся два сбора в период с 25 июня по 18 июля.