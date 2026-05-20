Стало известно, где "Ахмат" проведет летние сборы
13:21 20.05.2026 (обновлено: 13:30 20.05.2026)
Стало известно, где "Ахмат" проведет летние сборы

Футболисты "Ахмата" проведут два этапа летних сборов в Сербии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грозненский футбольный клуб «Ахмат» проведет два из трех этапов подготовительных летних сборов в Сербии.
  • Первый этап сборов «Ахмата» начнется 9 июня в Новогорске и продлится до 20 июня, а затем команда продолжит подготовку в Сербии с 25 июня по 18 июля.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" проведет два из трех этапов подготовительных летних сборов в Сербии, сообщается в Telegram-канале команды.
Команда под руководством Станислава Черчесова начнет первый этап сборов 9 июня в Новогорске, который продлится до 20 июня. После нескольких выходных дней грозненцы продолжат подготовку в Сербии. Там состоятся два сбора в период с 25 июня по 18 июля.
Отмечается, что команда планирует сыграть семь контрольных матчей. Соперники и даты встреч станут известны позднее.
"Ахмат" завершил чемпионат России сезона-2025/26 на девятом месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.
