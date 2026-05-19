Рейтинг@Mail.ru
ВСУ по ошибке уничтожили машину украинских волонтеров, рассказал Марочко - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 19.05.2026 (обновлено: 08:40 19.05.2026)
ВСУ по ошибке уничтожили машину украинских волонтеров, рассказал Марочко

Марочко: ВСУ по ошибке уничтожили машину волонтеров и попытались это скрыть

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ по ошибке уничтожили машину украинских волонтеров в районе Константиновки.
  • Командир военнослужащего, который уничтожил гуманитарную помощь, пообещал компенсировать пострадавшим стоимость автомобиля, если они не будут распространяться о данном ЧП.
ЛУГАНСК, 19 мая – РИА Новости. ВСУ по ошибке уничтожили в районе Константиновки машину украинских волонтеров и попытались это скрыть, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Константиновка украинские операторы дронов по ошибке нанесли огневое поражение по гражданскому автомобилю волонтеров, которые везли гуманитарный груз их же подразделению", - сообщил Марочко агентству.
По его словам, люди успели выпрыгнуть в последний момент, а автомобиль с грузом на значительную сумму сгорел.
"Командир военнослужащего, который уничтожил гуманитарную помощь, пообещал компенсировать пострадавшим стоимость автомобиля, если они не будут распространяться о данном ЧП", - сообщил Марочко агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
США предложили отказаться от Украины в обмен на миллиарды
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала