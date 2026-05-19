Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ по ошибке уничтожили машину украинских волонтеров в районе Константиновки.

Командир военнослужащего, который уничтожил гуманитарную помощь, пообещал компенсировать пострадавшим стоимость автомобиля, если они не будут распространяться о данном ЧП.

ЛУГАНСК, 19 мая – РИА Новости. ВСУ по ошибке уничтожили в районе Константиновки машину украинских волонтеров и попытались это скрыть, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Константиновка украинские операторы дронов по ошибке нанесли огневое поражение по гражданскому автомобилю волонтеров, которые везли гуманитарный груз их же подразделению", - сообщил Марочко агентству.

По его словам, люди успели выпрыгнуть в последний момент, а автомобиль с грузом на значительную сумму сгорел.