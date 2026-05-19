Боевик ВСУ сдался в плен российскому дрону

ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинский солдат Андрей Лыло рассказал РИА Новости, что сдался в плен российскому дрону в Днепропетровской области.
Мобилизованный Андрей Лыло проходил обучение в учебном центре "Десна" в Черниговской области, после чего попал в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. В феврале был направлен на позиции в Днепропетровской области.
Со слов пленного, во время потепления их блиндаж затопило, и его перевели на другую позицию, где находились еще двое украинских военнослужащих. Один из них подорвался на мине, а второго уничтожили дроном.
"Я один остался, и блиндаж уже почти разбитый. Не было где мне прятаться. Я руки в гору, вышел на улицу, как раз ваши ребята дроном летали, показал, что я сдаюсь, мне рацию скинули, я по ней пришел к вашим ребятам и сдался", - сказал Лыло.