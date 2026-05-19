Ученый дал прогноз по численности населения Украины к концу века

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Сохранение негативных трендов в сфере демографии на несколько десятилетий способно к концу века привести к двух-четырехкратному сокращению численности населения Украины от уровня начала 2022 года, считает главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор философских наук Сергей Сущий.

"Пролонгация сложившихся негативных трендов на несколько десятилетий способна к концу века привести к двух-четырехкратному сокращению населения Украины от уровня начала 2022 года", - говорится в аннотации к статье ученого "Украина - современный демографический кризис и среднесрочные сценарии динамики населения", опубликованной в журнале " Социологические исследования ".

В статье отмечается, что за 2022-2024 годы население страны в территориальных пределах, контролируемых центральной властью, сократилось с 37-37,5 до 26-27,5 миллионов человек. Основные потери были связаны с масштабным оттоком и утратой ряда территорий.

Ученый считает, что впоследствии можно ожидать некоторого роста численности населения Украины за счет реэмиграции части беженцев, но дальнейшая количественная динамика будет отрицательной при любом демографическом сценарии.

В целом, по его прогнозу, наиболее вероятный диапазон численности населения Украины в начале 2030-х годов составит 24,9-27,9 миллиона человек, в начале 2040-х годов - 21,8-26,1 миллиона; в начале 2050-х - 19,1-24,4 миллиона человек.

Средний возраст на Украине за 2022–2051 годы может подняться на 7-11 лет, а доля людей старше 59 лет способна вырасти до 35,8-39,9%. За последние четыре года группа женщин активного фертильного возраста сократилась на Украине с 5 до 3,2-3,3 миллиона человек. После возвращения части беженцев эта группа может продемонстрировать некоторый рост, но затем продолжит быстро сокращаться, считает Сущий.