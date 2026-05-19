Костромской губернатор отметил рост продуктивности ягодного хозяйства

КОСТРОМА, 19 мая – РИА Новости. Костромские ученые разработали сорта ягод, которые имеют продуктивность выше на 30%, менее подвержены заболеваниям, в результате эффективность ягодного хозяйства в Костромской области выросла на треть, сообщил губернатор Сергей Ситников.

Администрация Костромской области сообщает, что губернатор посетил Костромскую лесную опытную станцию. Учреждение является филиалом Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. Там занимаются вопросами селекции и семеноводства древесных пород, разработкой агротехники выведения и выращивания новых сортов ценных видов дикорастущих ягодных растений.

"Станцией были зарегистрированы и получены девять патентов на достижения в области селекции сортов болотной и крупноплодной клюквы и брусники. Запатентованы сорта голубики узколистной и княженики арктической. Урожайность с каждого куста составляет 5-7 килограммов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ситников высоко оценил научную деятельность коллектива, особо отметив значение выведения новых сортов ягод для импортозамещения и экономики региона. Создание новых сортов открыло перспективу для их промышленного производства, отметил губернатор. По данным департамента АПК, плодово-ягодную продукцию в регионе выращивают уже пять фермерских хозяйств в Буйском, Костромском, Красносельском и Судиславском районах.

"Последние годы я наблюдаю очень серьезные подвижки в ягодном направлении. Разработаны сорта, которые имеют продуктивность выше на 30%, менее подвержены заболеваниям. То есть эффективность ягодного хозяйства выросла на треть. Это дорогого стоит. Поэтому вся научная работа, которая здесь проводится, она без сомнения очень полезна", - подчеркнул Ситников.

По инициативе губернатора в регионе действуют меры поддержки производителей плодово-ягодных культур. Благодаря этому аграрии активно расширяют посадочные площади, развивается агротуризм. Общая площадь ягодных насаждений в плодоносящем возрасте составляет более 90 гектаров.