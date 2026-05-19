УЕФА пожизненно отстранил чешского тренера, снимавшего футболисток в душе

Как отмечает издание, Влаховский в период с 2019 по 2023 год использовал скрытую камеру, спрятанную в рюкзаке, чтобы записывать футболисток во время душа и переодевания в раздевалках до и после тренировок и матчей. Подчеркивается, что самой младшей из спортсменок было 17 лет.

В 2023 году Влаховский был арестован после того, как выяснилось, что он тайно снимал футболисток в раздевалках и душевых с помощью скрытой камеры. Тогда суд обязал его выплатить компенсации 13 пострадавшим спортсменкам. В мае 2025 года чешский суд приговорил тренера к одному году лишения свободы условно и пятилетнему запрету на тренерскую деятельность в стране. Кроме того, его признали виновным в хранении материалов с детской порнографией, обнаруженных на его компьютере. Футбольная ассоциация Чехии не смогла дополнительно наказать специалиста после приговора, поскольку он больше не является членом федерации.