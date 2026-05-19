20:52 19.05.2026
УЕФА пожизненно отстранил чешского тренера, снимавшего футболисток в душе

The Athletic: УЕФА отстранил чешского тренера за незаконную съемку футболисток

  • УЕФА пожизненно отстранил бывшего тренера женской чешской команды «Словацко» Петра Влаховского за незаконную съемку футболисток.
  • Влаховский в период с 2019 по 2023 год использовал скрытую камеру, чтобы записывать футболисток во время душа и переодевания.
  • В мае 2025 года чешский суд приговорил тренера к одному году лишения свободы условно и пятилетнему запрету на тренерскую деятельность в стране.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего тренера женской чешской команды "Словацко" Петра Влаховского, который тайно снимал футболисток во время переодевания и принятия душа, сообщает The Athletic.
Как отмечает издание, Влаховский в период с 2019 по 2023 год использовал скрытую камеру, спрятанную в рюкзаке, чтобы записывать футболисток во время душа и переодевания в раздевалках до и после тренировок и матчей. Подчеркивается, что самой младшей из спортсменок было 17 лет.
Отмечается, что УЕФА призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) внедрить аналогичные санкции и потребовать от Футбольной ассоциации Чехии отзыва тренерской лицензии специалиста.
В 2023 году Влаховский был арестован после того, как выяснилось, что он тайно снимал футболисток в раздевалках и душевых с помощью скрытой камеры. Тогда суд обязал его выплатить компенсации 13 пострадавшим спортсменкам. В мае 2025 года чешский суд приговорил тренера к одному году лишения свободы условно и пятилетнему запрету на тренерскую деятельность в стране. Кроме того, его признали виновным в хранении материалов с детской порнографией, обнаруженных на его компьютере. Футбольная ассоциация Чехии не смогла дополнительно наказать специалиста после приговора, поскольку он больше не является членом федерации.
ФутболСпортЧехияСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Международная федерация футбола (ФИФА)Словацко
 
