Россия обсуждает участие Китая в строительстве трассы вдоль Каспия

КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Россия обсуждает участие Китае в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан, Пакистан, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития", - сказал Хуснуллин в интервью РИА Новости на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум".
По его словам, рассматривается возможность привлечения в реализацию дорожных проектов иностранных инвестиций.
"Один из таких серьезных вопросов — привлечение в том числе иностранных инвестиций. У нас, например, очень остро стоит вопрос создания восточного автомобильного коридора вдоль Каспия - Россия, Казахстан, Туркменистан, выход на Иран с дальнейшими выходами на Афганистан и Пакистан. В рамках форума мы обсуждали с китайскими коллегами возможность не только участие китайцев в строительстве, но и возможность привлечения средств. То есть мы все-таки различные варианты финансирования прорабатываем", - рассказал вице-премьер.