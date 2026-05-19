Россия обсуждает участие Китая в строительстве трассы вдоль Каспия

КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Россия обсуждает участие Китае в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан, Пакистан, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.