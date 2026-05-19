18:53 19.05.2026 (обновлено: 19:21 19.05.2026)
Кузина и Молчанов стали чемпионами России на трехметровом трамплине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕлизавета Кузина и Илья Молчанов в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 м среди смешанных дуэтов на Играх БРИКС в Казани
  • Елизавета Кузина и Илья Молчанов стали победителями в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в миксте на чемпионате России в Казани.
  • Виктория Казанцева и Екатерина Беляева заняли первое место в синхронных прыжках у женщин с 10-метровой вышки.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Елизавета Кузина и Илья Молчанов стали победителями в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в миксте на чемпионате России в Казани.
Кузина и Молчанов в сумме набрали 289,32 балла. Второе место заняли Виталия Королева и Александр Черепахин (277,20), бронза у Марии Поляковой и Геннадия Фокина (274,68).
В синхронных прыжках у женщин с 10-метровой вышки первенствовали Виктория Казанцева и Екатерина Беляева (298,86). Серебро у Анны Конаныхиной и Александры Кедриной (292,50), бронзу завоевали Елизавета Кансо и Мария Бруенок (281,52).
Чемпионат России по прыжкам в воду в Казани завершится в среду.
СпортИлья МолчановЕлизавета КузинаПрыжки в воду
 
