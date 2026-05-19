Трамп высказался насчет слухов о словах Си Цзиньпина про Россию и Украину

- Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию Financial Times о словах председателя КНР Си Цзиньпина относительно России и Украины.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами опроверг публикацию Financial Times насчет слов председателя КНР Си Цзиньпина о России и Украине. Трансляцию вел канал Белого дома на YouTube.
"Нет, он никогда такого не говорил", — сказал Трамп, отвечая на вопросы прессы.
Ранее газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Си Цзиньпин в ходе переговоров с Трампом на прошлой неделе якобы сказал, что Россия может пожалеть о решении начать спецоперацию на Украине.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник назвал полностью сфабрикованными сообщения СМИ о словах про СВО на Украине, которые якобы сказал председатель КНР американскому лидеру.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом.