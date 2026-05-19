СМИ рассказали о неожиданном решении Трампа в отношении Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину договориться о совместных действиях с Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС).
- Трамп заявил, что интересы США, Китая и России совпадают в борьбе с МУС.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал предложение председателю КНР Си Цзиньпину договориться о совместных действиях с Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС), сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники газеты не уточнили, как отреагировал китайский лидер.
В марте 2023-го досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
