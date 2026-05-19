11:50 19.05.2026 (обновлено: 16:20 19.05.2026)
СМИ рассказали о неожиданном решении Трампа в отношении Путина

FT: Трамп предложил Си Цзиньпину и Путину объединиться против МУС

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину договориться о совместных действиях с Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС).
  • Трамп заявил, что интересы США, Китая и России совпадают в борьбе с МУС.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал предложение председателю КНР Си Цзиньпину договориться о совместных действиях с Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС), сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"Во время встречи Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с МУС, заявив, что их интересы совпадают", — говорится в материале.
Собеседники газеты не уточнили, как отреагировал китайский лидер.
В марте 2023-го досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
