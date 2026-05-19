ВСУ потеряли более 280 боевиков в зоне ответственности "Центра"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 280 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Райполе, Подгавриловка, Новоподгородное Днепропетровской области, Матяшево, Доброполье, Сергеевка, Артема и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.