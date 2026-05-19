Суд избрал запрет действий мужчине, севшему на трон в Эрмитаже

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Панфилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 (Хулиганство - прим. ред.) УК РФ. Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал. Панфилову избран запрет определенных действий по 16.07.2026", - сообщает пресс-служба .

Главк Росгвардии по Северо-Западному округу в воскресенье сообщал, что посетитель Государственного Эрмитажа в Георгиевском зале зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. Мужчина агрессивно отреагировал на замечание смотрительницы музея и попытался оказать сопротивление вызванным росгвардейцам, он был задержан. Как уточнял Эрмитаж, посетитель, который спрятал в обуви японский нож-танто, на троне зачитывал текст.