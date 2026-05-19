Сорин заявил, что будет решать все рабочие вопросы с Вяльбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве прошла конференция, на которой было принято решение объединить лыжные федерации и федерацию сноуборда.
- Председателем новой организации стал Дмитрий Свищев.
- Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что все рабочие вопросы он решал и намерен решать в будущем с главным тренером Еленой Вяльбе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что его должность не предполагает прямого взаимодействия с новым председателем объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрием Свищевым, поэтому все рабочие вопросы он решал и намерен решать в будущем с главным тренером Еленой Вяльбе.
В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Новым председателем единогласно избран Дмитрий Свищев.
"С новым руководителем познакомила Елена Валерьевна на чествовании олимпийцев. Моя должность старшего тренера не предполагает общения напрямую с руководителем объединенной федерации. Все рабочие вопросы решал и, надеюсь, буду решать в будущем с главным тренером в лице Елены Валерьевны Вяльбе", — сказал Сорин.
Свищев назвал дату встречи Вяльбе и Губерниева
16 мая, 17:30