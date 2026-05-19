Рейтинг@Mail.ru
Сорин заявил, что будет решать все рабочие вопросы с Вяльбе - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:44 19.05.2026
Сорин заявил, что будет решать все рабочие вопросы с Вяльбе

Сорин заявил, что все рабочие вопросы решал и будет решать с Вяльбе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕгор Сорин
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Егор Сорин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве прошла конференция, на которой было принято решение объединить лыжные федерации и федерацию сноуборда.
  • Председателем новой организации стал Дмитрий Свищев.
  • Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что все рабочие вопросы он решал и намерен решать в будущем с главным тренером Еленой Вяльбе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что его должность не предполагает прямого взаимодействия с новым председателем объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрием Свищевым, поэтому все рабочие вопросы он решал и намерен решать в будущем с главным тренером Еленой Вяльбе.
В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Новым председателем единогласно избран Дмитрий Свищев.
"С новым руководителем познакомила Елена Валерьевна на чествовании олимпийцев. Моя должность старшего тренера не предполагает общения напрямую с руководителем объединенной федерации. Все рабочие вопросы решал и, надеюсь, буду решать в будущем с главным тренером в лице Елены Валерьевны Вяльбе", — сказал Сорин.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Свищев назвал дату встречи Вяльбе и Губерниева
16 мая, 17:30
 
Лыжные гонкиСпортРоссияМоскваЕгор СоринЕлена ВяльбеДмитрий СвищевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала