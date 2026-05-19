На обратной стороне Солнца произошли три очень сильные вспышки

- На обратной стороне Солнца произошли три сильные вспышки высшего уровня X.
- Взрывы привели к частичному разрушению ранее появившейся там группы пятен, поэтому высвободившаяся энергия может не дойти до Земли.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Три очень сильные вспышки произошли на не обращенной к Земле стороне Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал в образовавшемся суперцентре на обратной стороне Солнца три вспышки высшего уровня X", — говорится в посте в Telegram-канале.
Единственная планета, на которую может воздействовать высвободившаяся энергия, — это Меркурий. Сторона, где происходят вспышки, также видима для Урана, однако он расположен очень далеко, отметили в лаборатории.
"Судя по поступающим снимкам, <...> произошедшие взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она (высвободившаяся энергия. — Прим. ред.) доживет до момента встречи с Землей, начали стремительно таять", — рассказали ученые.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.