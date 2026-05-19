На обратной стороне Солнца произошли три очень сильные вспышки

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Три очень сильные вспышки произошли на не обращенной к Земле стороне Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Единственная планета, на которую может воздействовать высвободившаяся энергия, — это Меркурий. Сторона, где происходят вспышки, также видима для Урана, однако он расположен очень далеко, отметили в лаборатории.