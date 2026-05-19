Астрономы ожидают начала мертвого сезона на Солнце

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Активные области на видимой стороне Солнца близки к исчерпанию энергии, ожидается начало периода без вспышек.
- Спад вспышечной активности продлится, вероятно, двое-трое суток.
- Сегодня есть небольшая вероятность магнитной бури на Земле, но с 20 мая активность прекратится.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Активные области на видимой стороне Солнца близки к исчерпанию энергии, в ближайшие дни вспышек не будет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца. Судя по всему, сегодня последний день, когда какие-то небольшие события еще возможны, а начиная с завтрашнего дня начнется мертвый сезон", — говорится в публикации.
По мнению астрономов, спад вспышечной активности продлится двое-трое суток. После этого новые активные центры начнут выходить с обратной стороны Солнца на видимую.
На Земле 19 мая еще есть небольшая вероятность магнитной бури, но с завтрашнего дня "все уйдет в полный ноль", добавили в лаборатории.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.