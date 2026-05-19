Стало известно, сколько в российских школах трудится учителей физкультуры

ТУЛА, 19 мая - РИА Новости. Сегодня в российских школах трудятся более 70 тысяч учителей физической культуры, сообщил замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.
В Тульской области проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры.
Он отметил, что профессия школьного учителя физкультуры молодеет, за 5 лет доля учителей до 25 лет выросла в среднем по стране до 3,3%.