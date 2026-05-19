Рейтинг@Mail.ru
Сафиуллин пробился во второй круг квалификации "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:42 19.05.2026 (обновлено: 19:43 19.05.2026)
Сафиуллин пробился во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"

Сафиуллин обыграл Лаяла и пробился во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"

© Фото : Пресс-служба турнира в ЧэндуРоссийский теннисист Роман Сафиуллин
Российский теннисист Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : Пресс-служба турнира в Чэнду
Российский теннисист Роман Сафиуллин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Сафиуллин пробился во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В стартовом матче Сафиуллин обыграл эстонца Марка Лаяла со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин пробился во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В своем стартовом матче Сафиуллин (142-я ракетка мира) обыграл эстонца Марка Лаяла (157) со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros, Qualification ATP
19 мая 2026 • начало в 18:10
Завершен
Mark Lajal
0 : 24:64:6
Роман Сафиуллин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором раунде Сафиуллин встретится с победителем встречи между австрийцем Йоэлем Шверцлером и французом Клеманом Шидехом.
Российский теннисист Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Хачанов одержал победу на старте турнира в Гамбурге
Вчера, 19:09
 
ТеннисСпортРолан ГарросРоман Сафиуллин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала