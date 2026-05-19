Сафиуллин пробился во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Сафиуллин пробился во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В стартовом матче Сафиуллин обыграл эстонца Марка Лаяла со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин пробился во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В своем стартовом матче Сафиуллин (142-я ракетка мира) обыграл эстонца Марка Лаяла (157) со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут.
Roland Garros, Qualification ATP
19 мая 2026 • начало в 18:10
Завершен
Во втором раунде Сафиуллин встретится с победителем встречи между австрийцем Йоэлем Шверцлером и французом Клеманом Шидехом.