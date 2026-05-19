"Рубин" стал единственным клубом, обратившимся в ЭСК по итогам тура РПЛ

  • "Рубин" стал единственным клубом, обратившимся в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам 30-го тура чемпионата России.
  • Он попросил рассмотреть решение главного судьи об отмене голп полузащитника Даниила Кузнецова на 90-й минуте матча с "Нижним Новгородом".
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Казанский футбольный клуб "Рубин" стал единственным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), обратившимся в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 30-го тура чемпионата России, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Рубин" в последнем туре принимал на своем поле "Нижний Новгород" (2:2).
Российская премьер-лига (РПЛ)
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Рубин
2 : 2
Нижний Новгород
15‎’‎ • Руслан Безруков
(Велдин Ходжа)
47‎’‎ • Никита Каккоев (А)
61‎’‎ • Вячеслав Грулев
(Никита Каккоев)
65‎’‎ • Вячеслав Грулев
(Олакунле Олусегун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Главный судья матча Евгений Буланов отменил гол полузащитника "Рубина" Даниила Кузнецова на 90-й минуте матча после вмешательства VAR. "Рубин" обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть решение Буланова об отмене гола.
"Рубин" по итогам 30 туров РПЛ занял восьмое итоговое место, набрав 43 очка.
