Стало известно, кто рассудит первые переходные матчи за право сыграть в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РФС назначил арбитров на первые переходные матчи за право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27.
- Антон Фролов рассудит матч между екатеринбургским "Уралом" и "Динамо" из Махачкалы.
- Волгоградский "Ротор" дома сыграет с "Акроном" из Тольятти, главным арбитром будет Игорь Капленков.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) объявил на своем сайте о назначении арбитров на первые переходные матчи за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
Матчи пройдут в среду, 20 мая.
Екатеринбургский "Урал" примет "Динамо" из Махачкалы, встречу обслужит Антон Фролов. Помогать ему будут Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин, резервным арбитром назначен Матвей Заика. Видеоассистентами выступят Иван Абросимов и его помощник Кирилл Левников.
Волгоградский "Ротор" дома сыграет с "Акроном" из Тольятти. Главным арбитром назначен Игорь Капленков, которому будут помогать лайнсмены Максим Гаврилин, Денис Петров. Резервным судьей выступит Данил Набока, арбитрами на VAR - Анатолий Жабченко и Евгений Буланов.