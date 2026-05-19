15:01 19.05.2026
"Чтобы выиграла". В Финляндии призвали к радикальным мерам из-за России

Мема призвал к смене режима в Европе ради мира с Россией

  • Финский политик Армандо Мема считает, что для налаживания отношений с Россией и достижения мира необходима смена политического режима в Европе.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Европе необходимо сменить политический режим ради налаживания отношений с Россией и достижения мира, считает финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Элита в Европе должна уйти, только смена режима в европейском политическом классе позволит нам надеяться на подлинный мир с Москвой. В противном случае это будут просто еще одни Минские соглашения, чтобы Европа выиграла время для перевооружения", — написал он в соцсети X.
По словам политика, мира с Россией достичь не удастся, если у власти в ЕС остается политический класс, подстрекающий к войне и враждебно настроенный к Москве.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для затягивания времени, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.
