Бутягин рассказал о взаимоотношениях с сокамерниками в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский археолог Александр Бутягин заявил, что сокамерники и охранники в польском СИЗО относились к нему с сочувствием и пониманием.
- Он подчеркнул, что не столкнулся в СИЗО с проявлением русофобии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Вернувшийся в Россию после освобождения из заключения российский археолог Александр Бутягин заявил, что сокамерники и охранники относились к нему с сочувствием и пониманием, с проявлением русофобии в СИЗО он не столкнулся.
"Поскольку это СИЗО, то это обвиняемые в различных преступлениях, но, по крайне мере, я не сидел там с какими-то бандитами, убийца и уголовниками. У меня были очень хорошие отношения с сокамерниками, все относились ко мне с пониманием", - сказал Бутягин в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде
12 января, 20:43
"Буквально на пятой минуте разговора, сказали: а, ты политический, понятно с тобой", - добавил он.
Ученый рассказал, что содержался в четырехместной камере. Он подчеркнул, что не столкнулся в СИЗО с проявлением русофобии.
"Люди сочувствовали моей ситуации, и это было, конечно, хорошо. На уровне не административном, а человеческом мне даже сочувствовали некоторые охранники, спрашивали, как дела", - сказал археолог.
Российского ученого, представителя музея Эрмитаж Александра Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Петербург 1 мая.