Росатом подпишет с китайскими партнерами три документа, заявил Лихачев - РИА Новости, 19.05.2026
15:02 19.05.2026
Росатом подпишет с китайскими партнерами три документа, заявил Лихачев

ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. "Росатом" в ходе визита в КНР президента России Владимира Путина подпишет с китайскими партнерами три документа, в том числе соглашение по термоядерным исследованиям, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"К визиту Владимира Владимировича Путина подготовлены к подписанию три меморандума", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, это в числе прочего меморандум о развитии кадрового потенциала для атомной энергетики, и "Росатом" готов делиться своим опытом.
"Мы подписываем с департаментом науки и технологий соглашение о работе в сфере термоядерной энергетики, термоядерных исследований", - добавил Лихачев.
Президент России по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
