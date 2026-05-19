Росатом подпишет с китайскими партнерами три документа, заявил Лихачев

ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. "Росатом" в ходе визита в КНР президента России Владимира Путина подпишет с китайскими партнерами три документа, в том числе соглашение по термоядерным исследованиям, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.