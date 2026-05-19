Путин рассказал о взаиморасчетах между Россией и Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взаиморасчеты между Россией и Китаем почти полностью ведутся в рублях и юанях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
- Президент России отметил, что российско-китайский товарооборот продолжает расти.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Взаиморасчеты между Россией и Китаем почти полностью ведутся в рублях и юанях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
Президент России отметил, что российско-китайский товарооборот продолжает расти.
"Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях", - сказал Путин в видеообращении в преддверии официального визита в КНР.