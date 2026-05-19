СМИ раскрыли, какой сигнал Путин и Си Цзиньпин послали Трампу
22:25 19.05.2026 (обновлено: 22:31 19.05.2026)
Guardian назвала визит Путина в Пекин сразу после отъезда Трампа символическим

  • Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом после отъезда американского лидера Дональда Трампа, что подчеркивает прочные связи между Москвой и Пекином.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай спустя четыре дня после отъезда американского лидера Дональда Трампа говорит о прочных связях между Москвой и Пекином, пишет The Guardian.
"Это (визит российского президента – прим.ред.) подчеркивает глубокую связь между Путиным и китайским лидером. Они встречались более 40 раз, что значительно превосходит число встреч Си Цзиньпина с другими западными лидерами", — говорится в материале.
Как предположил старший аналитик по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе Уильям Янг, слова которого приводит издание, Пекин напоминает Трампу, что у Китая "есть и другие прочные и надежные связи, на которые он может рассчитывать".
Трамп 13-15 мая посетил Китай.
Российский лидер во вторник прилетел в Пекин с двухдневным официальным визитом.
Основным рабочим днем поездки станет 20 мая — в этот день состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а затем и в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
