Глава МИД Китая встретил Путина в аэропорту Пекина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Китая Ван И встретил президента России Владимира Путина в аэропорту Пекина.
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина, передает корреспондент РИА Новости.
Министр иностранных дел и глава канцелярии Комиссии ЦК КПК Китая по иностранный делам Ван И также является членом политбюро ЦК КПК и вторым самым узнаваемым политиком Китая после председателя КНР Си Цзиньпина. Президента США Дональда Трампа на прошлой неделе в аэропорту Пекина встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн.
Путин и Ван И пожали друг другу руки и коротко пообщались. Затем Ван И проводил президента РФ до его автомобиля Aurus по красной ковровой дорожке. В это время дети, участвовавшие в церемонии, размахивали флажками России и Китая. У автомобиля Aurus Путин и Ван И вновь остановились для короткой беседы и попрощались.
Основным рабочим днем визита станет 20 мая - в этот день состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, а затем и в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.