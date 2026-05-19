Путин перемещается по Пекину на Aurus с китайскими номерами

ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перемещается по Пекину на автомобиле Aurus с китайскими номерами, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства использует Aurus черного цвета с китайскими номерами как средство передвижения в Пекине. Как передает корреспондент РИА Новости, номера принадлежат посольству России в Китае.