Путин начал официальный визит в Китай - РИА Новости, 19.05.2026
18:20 19.05.2026 (обновлено: 20:13 19.05.2026)
Путин начал официальный визит в Китай

Путин прибыл в Пекин с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин прибыл с официальным визитом в Пекин.
  • Поездка приурочена к 25-летию Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
  • Запланированы переговоры с Си Цзиньпином, подписание совместных документов и участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин начал официальный визит в Пекин по приглашению председателя КНР в год 25-летия Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
В аэропорту его встретил министр иностранных дел Ван И. Это второй самый узнаваемый политик в Китае после Си Цзиньпина. Президента США Дональда Трампа на прошлой неделе встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн.
Основная рабочая программа запланирована на среду. Она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина с китайским лидером.
Стороны подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего же ожидается подписание около 40 документов, направленных на углубление сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, атомной областях, а также в сферах образования, кинематографа и взаимодействия между информагентствами.
По итогам встречи лидеры сделают заявления для СМИ. Позже в этот день Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Президент также отдельно обсудит вопросы торговли с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
Вечером в среду состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом программы станет беседа Путина с председателем КНР во время чаепития. Как отмечали в Кремле, эта неформальная встреча будет одним из ключевых мероприятий визита — лидеры смогут по-дружески и откровенно обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки.
