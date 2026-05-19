Путин начал официальный визит в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин прибыл с официальным визитом в Пекин.

Поездка приурочена к 25-летию Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Запланированы переговоры с Си Цзиньпином, подписание совместных документов и участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин начал официальный визит в Пекин по приглашению председателя КНР в год 25-летия Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В аэропорту его встретил министр иностранных дел Ван И. Это второй самый узнаваемый политик в Китае после Си Цзиньпина. Президента США Дональда Трампа на прошлой неделе встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн.

Основная рабочая программа запланирована на среду. Она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина с китайским лидером.

Стороны подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего же ожидается подписание около 40 документов, направленных на углубление сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, атомной областях, а также в сферах образования, кинематографа и взаимодействия между информагентствами.

По итогам встречи лидеры сделают заявления для СМИ. Позже в этот день Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Президент также отдельно обсудит вопросы торговли с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном

