Степашин рассказал, в какой атмосфере пройдет визит Путина в Китай

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Китай, в отличие от визита американского президента Дональда Трампа, пройдет в дружеской атмосфере, заявил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Мне кажется, нам пора обсуждать и военное-политическое сотрудничество. Тем более, что визит президента будет сразу после визита президента США Дональда Трампа. Конечно, понятно, что если визит Трампа был достаточно деловой и достаточно жесткий с точки зрения переговоров, то здесь это абсолютно дружеская атмосфера", - сказал Степашин.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.