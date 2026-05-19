СМИ обратили внимание на беспрецедентную дружбу Путина и Си Цзиньпина
14:50 19.05.2026 (обновлено: 14:54 19.05.2026)
СМИ обратили внимание на беспрецедентную дружбу Путина и Си Цзиньпина

SCMP: отношения лидеров редко бывают настолько личными, как между Путиным и Си

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношения мировых лидеров редко бывают настолько личными, как между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, считает газета South China Morning Post.
  • Их взаимоотношения определяются не только саммитами и визитами, но и растущим списком личных ритуалов, включающих еду, празднования дней рождений, спортивные события, прогулки на лодке и чай на берегу озера.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отношения мировых лидеров редко бывают настолько личными, как между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, такое мнение высказала гонконгская газета South China Morning Post в преддверии визита российского лидера в Пекин.
Президент России по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"На протяжении многих лет их взаимоотношения определялись не только саммитами и государственными визитами, но и растущим списком сугубо личных ритуалов, включающих еду, празднования дней рождений, спортивные события, прогулки на лодке и чай на берегу озера", - сказано в сообщении издания.
Отмечается, что с момента официального вступления в должность в 2013 году число встреч Путина Си Цзиньпина значительно превосходит количество встреч с западными лидерами.
Как напоминает газета, когда саммит АТЭС на индонезийском Бали совпал с 61-м днем рождения Путина, Си Цзиньпин преподнес ему торт.
По уточнению газеты, в ходе государственного визита в КНР в 2018 году Владимир Путин приготовил китайские блинчики, обернутые вокруг жареных палочек из теста. Российский президент также попробовал свои силы в приготовлении традиционных паровых булочек, 3D-копию которых ресторан Go Believe сохранил в своей коллекции. Позже лидер Китая вручил Путину первую в стране медаль дружбы, назвав его "добрым и давним другом китайского народа".
Как указывает издание, в том же году лидеры "снова продемонстрировали свои кулинарные навыки, на этот раз в России, надев синие фартуки для приготовления традиционных русских блинов, которые они украсили икрой, и запили рюмками водки".
Накануне визита российского лидера в Китай газета также серию фотографий, на которых изображены Владимир Путин и Си Цзиньпин.
