Путин направил приветствие участникам съезда учителей физкультуры

ТУЛА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского съезда учителей физической культуры, отметив важность создания в каждой школе РФ спортивных клубов и секций.
Президент указал на значимость события для преподавателей, наставников, тренеров, представителей спортивных федераций, приехавших в Тульскую область из многих регионов страны, ведь в повестке форума широкий круг актуальных проблем, связанных с гармоничным развитием детей и подростков, популяризацией физкультуры, приобщением подрастающего поколения к ценностям здорового и активного образа жизни.
"Приветствую вас на Всероссийском съезде учителей физической культуры... Подчеркну, для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, могли в полной мере реализовывать свои таланты и способности, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции, совершенствовать спортивную инфраструктуру, уделять неустанное внимание поддержке детей из многодетных семей и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Объединять на этом направлении созидательный потенциал образовательных, спортивных, медицинских учреждений, общественных организаций и движений, органов власти", - говорится в тексте приветствия, опубликованном на сайте Кремля.
Один из ключевых приоритетов съезда – подготовка квалифицированных учителей физической культуры, обновление методической базы, образовательных программ, добавил российский лидер.
Путин также выразил уверенность в том, что форум станет площадкой обмена опытом и лучшими наработками, где будут предложены востребованные идеи и инициативы.
