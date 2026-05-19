14:04 19.05.2026 (обновлено: 14:07 19.05.2026)
Путин направил приветствие участникам съезда учителей физкультуры

Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в каждой школе России

  • Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского съезда учителей физической культуры.
  • Он отметил важность создания спортивных клубов и секций в каждой школе для занятий детей спортом на системной основе.
  • Президент подчеркнул необходимость объединения потенциала образовательных, спортивных и медицинских учреждений и подготовки квалифицированных учителей физкультуры.
ТУЛА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского съезда учителей физической культуры, отметив важность создания в каждой школе РФ спортивных клубов и секций.
Президент указал на значимость события для преподавателей, наставников, тренеров, представителей спортивных федераций, приехавших в Тульскую область из многих регионов страны, ведь в повестке форума широкий круг актуальных проблем, связанных с гармоничным развитием детей и подростков, популяризацией физкультуры, приобщением подрастающего поколения к ценностям здорового и активного образа жизни.
«
"Приветствую вас на Всероссийском съезде учителей физической культуры... Подчеркну, для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, могли в полной мере реализовывать свои таланты и способности, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции, совершенствовать спортивную инфраструктуру, уделять неустанное внимание поддержке детей из многодетных семей и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Объединять на этом направлении созидательный потенциал образовательных, спортивных, медицинских учреждений, общественных организаций и движений, органов власти", - говорится в тексте приветствия, опубликованном на сайте Кремля.
Один из ключевых приоритетов съезда – подготовка квалифицированных учителей физической культуры, обновление методической базы, образовательных программ, добавил российский лидер.
Путин также выразил уверенность в том, что форум станет площадкой обмена опытом и лучшими наработками, где будут предложены востребованные идеи и инициативы.
