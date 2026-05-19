Путин поприветствовал участников первого съезда учителей физкультуры

АЛЕКСИН (Тульская обл.), 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем приветственном адресе пожелал успехов участникам первого Всероссийского съезда учителей физической культуры, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие первого Всероссийского съезда учителей физической культуры прошло во вторник на территории парка-отеля "Шахтер" в Алексинском районе Тульской области.
"Уверен, что в ходе форума вы сможете обменяться опытом и лучшими наработками. Предложите свои идеи, инициативы, которые будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - говорится в приветствии Путина, которое зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент подчеркнул важность создания в каждой школе спортивных клубов, секций, совершенствования спортивной инфраструктуры, чтобы как можно больше детей занимались спортом на системной основе и могли в полной мере реализовывать свои таланты.
Съезд проводится в рамках реализации пункта 4 перечня поручений президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 23 декабря 2025 года. В нем участвуют порядка 600 человек из 86 регионов.