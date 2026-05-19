Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников первого съезда учителей физкультуры - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 19.05.2026
Путин поприветствовал участников первого съезда учителей физкультуры

Путин пожелал успехов участникам Всероссийского съезда учителей физкультуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин пожелал успехов участникам первого Всероссийского съезда учителей физической культуры.
  • Он подчеркнул важность создания в каждой школе спортивных клубов и секций, а также совершенствования специальной инфраструктуры.
АЛЕКСИН (Тульская обл.), 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем приветственном адресе пожелал успехов участникам первого Всероссийского съезда учителей физической культуры, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие первого Всероссийского съезда учителей физической культуры прошло во вторник на территории парка-отеля "Шахтер" в Алексинском районе Тульской области.
"Уверен, что в ходе форума вы сможете обменяться опытом и лучшими наработками. Предложите свои идеи, инициативы, которые будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - говорится в приветствии Путина, которое зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент подчеркнул важность создания в каждой школе спортивных клубов, секций, совершенствования спортивной инфраструктуры, чтобы как можно больше детей занимались спортом на системной основе и могли в полной мере реализовывать свои таланты.
Съезд проводится в рамках реализации пункта 4 перечня поручений президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 23 декабря 2025 года. В нем участвуют порядка 600 человек из 86 регионов.
Продажа школьных принадлежностей в Московском доме книги - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Минпросвещения разрабатывает единый учебник по физкультуре
Вчера, 13:10
 
ОбществоАлексинский районТульская областьРоссияВладимир ПутинСергей Кравцов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала