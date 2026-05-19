Путин рассказал о повестке переговоров в Пекине

- По словам президента России Владимира Путина, на повестке переговоров в Пекине будут вопросы углубления двустороннего сотрудничества.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вопросы углубления двустороннего сотрудничества будут на повестке переговоров в Пекине, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
В своем видеообращении в преддверии поездки российский лидер подчеркнул, что Россия и Китай сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия.
"Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров", - отметил президент.