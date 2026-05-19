Путин искренне ценит настрой Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что искренне ценит настрой председателя КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что искренне ценит настрой председателя КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь", - сказал Путин в видеообращении в преддверии визита в КНР.