Россия и КНР продолжат делать все для углубления партнерства, уверен Путин

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат делать все возможное для углубления партнерства и добрососедства ради благополучия народов двух стран и поддержания глобальной безопасности и стабильности, убежден президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности", - заявил Путин в видеообращении в преддверии визита в КНР.