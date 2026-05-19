Путин назвал особым характер отношений Россия и Китая

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал особым характер отношений РФ и Китая, который проявляется в атмосфере взаимопонимания, доверия и готовности вести уважительный диалог.

В видеообращении, опубликованном в преддверии официального визита в Китай Путин сообщил, что отношения РФ и КНР достигли беспрецедентного уровня.

"Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства", - сказал Путин.

Президент РФ 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.